تحذير من انتهاء رخصة البناء بعد المهلة المحددة

أشاد سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، بالقرار الجديد الذي يحمي حق المواطن في رخصة البناء وعدم إلغائها طالما أنه قام بصب الخرسانة، موضحا أنه عين الحق في إرساء العدل وتطبيق القانون.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون البناء يقول إن صدور الرخصة يكون لمدة عام يجدد بدون رسوم لمدة أخرى ما لم يشرع المواطن في البناء.



واستطرد سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه حال لم يشرع المواطن في البناء لمدة عامين يتم إلغاؤها، ولكن لو شرع في البناء تكون الرخصة في طور التنفيذ مدى الحياة.



واستكمل حديثه موضحًا أنه حالة قيام المواطن المستفيد من الرخصة بصب الخرسانة تكون الرخصة سارية مدى الحياة، موضحا أنه لا يوجد في القانون ما يجبر المواطن على البناء في وقت معين.

