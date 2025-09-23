قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر ستستمر في دعم رواندا لتحقيق تطلعاتها التنموية
الصندوق السيادي النرويجي.. كيف تتحرك أضخم ثروة عالمية ضد إسرائيل؟
أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه

عيار الذهب
عيار الذهب
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بين 40,200 و40,400 جنيه، وفق أحدث التحديثات الصادرة عن الأسواق المحلية.

وأوضح تقرير الأسواق أن سعر البيع للجنيه الذهب بلغ نحو 40,400 جنيه، في حين سجل سعر الشراء نحو 40,200 جنيه، مع مراعاة أن الأسعار قد تختلف قليلاً بين محلات الصاغة المختلفة حسب المصنعية وجودة القطعة.

أن هذه الأسعار جاءت متوافقة مع التغيرات الأخيرة في سعر الذهب العالمي، وأن السوق المصري يشهد استقراراً نسبياً في الأسعار مع بدء حركة البيع والشراء خلال الأسبوع الحالي.

ويُذكر أن الجنيه الذهب يساوي عادة 8 جرام من الذهب عيار 24، ويُعد مؤشراً رئيسياً لمستوى أسعار الذهب في السوق المحلي، مع تأثيره المباشر على أسعار المشغولات الذهبية والمجوهرات.

اسعار الذهب العيار السوق المحلي البيع والشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

لقاء الهيئة العامة للاستعلامات

ضمن جولة بمحافظات الصعيد.. هيئة الاستعلامات تبحث سبل تعزيز التعاون مع محافظة قنا

طلاب من أجل مصر بجامعة بورسعيد يشاركون زملاءهم فرحة انطلاق العام الجامعي

طلاب من أجل مصر بجامعة بورسعيد يشاركون زملاءهم فرحة انطلاق العام الجامعي

طلاب من أجل مصر

طلاب من أجل مصر يستقبلون زملاءهم الجدد بجامعة شرق بورسعيد الأهلية

بالصور

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد