أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بين 40,200 و40,400 جنيه، وفق أحدث التحديثات الصادرة عن الأسواق المحلية.

وأوضح تقرير الأسواق أن سعر البيع للجنيه الذهب بلغ نحو 40,400 جنيه، في حين سجل سعر الشراء نحو 40,200 جنيه، مع مراعاة أن الأسعار قد تختلف قليلاً بين محلات الصاغة المختلفة حسب المصنعية وجودة القطعة.

أن هذه الأسعار جاءت متوافقة مع التغيرات الأخيرة في سعر الذهب العالمي، وأن السوق المصري يشهد استقراراً نسبياً في الأسعار مع بدء حركة البيع والشراء خلال الأسبوع الحالي.

ويُذكر أن الجنيه الذهب يساوي عادة 8 جرام من الذهب عيار 24، ويُعد مؤشراً رئيسياً لمستوى أسعار الذهب في السوق المحلي، مع تأثيره المباشر على أسعار المشغولات الذهبية والمجوهرات.