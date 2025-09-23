أحمد شوبير: لم يكن أحد يتوقع بداية الزمالك.. وبصمته ظهرت بوضوح

علق الإعلامي أحمد شوبير علي اداء لاعبي نادي الزمالك خلال بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: "الزمالك للأمانة لم يكن أحد يتوقع بدايته، دعوني أوضح أنني أتحدث هنا عن الجانب الفني فقط، وبعد ذلك يمكن أن أتطرق إلى الجوانب الأخرى".

وتابع: "البعض كان يرى أن الزمالك هذا الموسم بعيد عن المنافسة، في ظل امتلاك الأهلي قائمة قوية جدًا، وكذلك بيراميدز الذي يمتلك قائمة مميزة أيضًا، وبالتالي كان الاعتقاد أن الزمالك سيكون الأبعد عن المنافسة، ولن تكون له فرصة في الفوز بالدوري أو البطولات، لكن الحقيقة أن الزمالك عمل وبصمته ظهرت بوضوح".

وواصل: "من الممكن أن تراهن على لاعب وتتوقع أن يصبح أفضل لاعب في العالم ولا يحقق أي شيء، وفي المقابل قد تتعاقد مع لاعبين لم يكن لهم اهتمام كبير ويظهرون بمستوى مميز، مثل محمد إسماعيل، هذا اللاعب يعجبني جدًا، لا أعلم لماذا، ولكن رجولته في الملعب وإصراره لافتان للنظر، وهو يقدم أداءً جيدًا للغاية وناجح، ولم يكن أحد يتوقع له هذا المستوى".

يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.





