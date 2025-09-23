قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: لم يكن أحد يتوقع بداية الزمالك.. وبصمته ظهرت بوضوح

الزمالك
الزمالك
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير علي اداء لاعبي نادي الزمالك خلال بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: "الزمالك للأمانة لم يكن أحد يتوقع بدايته، دعوني أوضح أنني أتحدث هنا عن الجانب الفني فقط، وبعد ذلك يمكن أن أتطرق إلى الجوانب الأخرى".

وتابع: "البعض كان يرى أن الزمالك هذا الموسم بعيد عن المنافسة، في ظل امتلاك الأهلي قائمة قوية جدًا، وكذلك بيراميدز الذي يمتلك قائمة مميزة أيضًا، وبالتالي كان الاعتقاد أن الزمالك سيكون الأبعد عن المنافسة، ولن تكون له فرصة في الفوز بالدوري أو البطولات، لكن الحقيقة أن الزمالك عمل وبصمته ظهرت بوضوح".

وواصل: "من الممكن أن تراهن على لاعب وتتوقع أن يصبح أفضل لاعب في العالم ولا يحقق أي شيء، وفي المقابل قد تتعاقد مع لاعبين لم يكن لهم اهتمام كبير ويظهرون بمستوى مميز، مثل محمد إسماعيل، هذا اللاعب يعجبني جدًا، لا أعلم لماذا، ولكن رجولته في الملعب وإصراره لافتان للنظر، وهو يقدم أداءً جيدًا للغاية وناجح، ولم يكن أحد يتوقع له هذا المستوى".

يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم،  على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.



 

الإعلامي أحمد شوبير الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز بيراميدز الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

قادة الإمارات يهنئون السعودية بيومها الوطني

رئيس الإمارات ونائب رئيس الدولة يهنئان السعودية باليوم الوطني

الصين

بكين: قضية تايوان شأن صيني داخلي ولا نقبل أي تدخل خارجي

ترامب

قاضية تأمر إدارة ترامب باستعادة المنح المجمدة لجامعة كاليفورنيا

بالصور

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد