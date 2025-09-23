هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن الحكومة المصرية وضعت قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في صدارة أولوياتها، حيث تسعى لأن تكون مصر مركزا عالميا متكاملا لصناعة النسيج وفق أحدث طراز، ليكون قادرا على المنافسة، وقائما على الاستدامة، ومتصلا بالمنظومة الاقتصادية العالمية، مشدداً على محورية دور الشركات الألمانية في صناعة المعدات والشراكة في عملية التحول الصناعي، وإطلاق الحلول الرقمية والتكنولوجية للمساعدة على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في مؤتمر "تكنولوجيا صناعة المنسوجات" الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وضم 18 شركة ألمانية متخصصة في التقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة وعالية الجودة في قطاع ماكينات النسيج، لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعة الألمانية من تقنيات وابتكارات في هذا المجال.

وقال هيبة، إن المؤتمر يعكس إيماناً مشتركاً بإمكانات الصناعة المصرية، خاصةً في قطاع النسيج الذي يمثل إحدى ركائز تاريخ مصر الاقتصادي، والذي نسعى اليوم إلى تطويره وإعادة بنائه ليواكب متطلبات العصر.

ودعا هيبة، الشركات الألمانية إلى توطين تكنولوجيا صناعة الآلات في مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تم تمهيدها عبر سنوات من الإصلاح وكثير من آليات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الرخصة الذهبية، التي تمنح كل التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية في موافقة واحدة، وحوافز الاستثمار الضريبية وغير الضريبية، ونظم الاستثمار المتنوعة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للشركات، مشيرا إلى جاذبية مصر كمنصة تصدير رائدة متصلة بأكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا، أوروبا، والولايات المتحدة، وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى القاعدة الاقتصادية القوية لمصر من قوة عاملة مميزة وبنية تحتية قادرة على تسريع نمو الأعمال.

وأعربت ممثلة الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والطاقة كاترين ينيكا عن سعادتها بالمؤتمر، مؤكدة أنه يُعد خطوة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات بين مصر وألمانيا في قطاع صناعة الغزل والنسيج، وأضافت أن مصر تمتلك مقومات قوية وفرصا واعدة لإقامة شراكات ناجحة تُسهم في دفع عجلة التطوير والتقدم المشترك في هذه الصناعة الحيوية.

واستعرض الوفد الخبرات الألمانية في مجال تصنيع ماكينات النسيج، وفرص تعزيز الشراكات الجديدة مع الشركات المصرية.