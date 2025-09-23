القبض على سيدة نصبت على راغبى السفر للعمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل خارج البلاد والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتها على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، وقيامها بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم إستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .