لجان ميدانية للمرور على مخرات السيول فى مطروح

تفقدت لجنة مكبرة بمحافظة مطروح عددا من مخرات السيول على مستوى مدن المحافظة والطريق الساحلى للتأكد من تطهيرها وعدم وجود أى عوائق ، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في المتابعة المستمرة للجاهزية والاستعداد لمواجهة السيول.

وأوضح نصر الله حسين مدير إدارة الأزمات بالمحافظة أنه تم المرور الميدانى على جميع المخرات والحملة الميكانيكية بمراكز المحافظة ،وكذلك تفقد جاهزية عدد من المنشآت كالمستشفيات خاصة بالسلوم وبرانى والنجيلة والتأكد من وجود و تشغيل مولد كهرباء بديل وجاهزيته للتشغيل ٢٤ ساعة على الأقل في حالة انقطاع الكهرباء

واضاف ان ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة مع المرور على مخرات السيول بعدد ٨٦ مخر على مستوى مدن المحافظة والطريق الساحلى والتأكد من تطهيرها وعدم وجود أى عوائق ، مع تفقد جاهزية المعدات والقوى البشرية من خلال لجنة من إدارة الأزمات ومركز الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ ومراكز المدن والموارد المائية والري وغيرها من الجهات المعنية ،والتى قامت بالمرور على المدن الثمانية.

من ناحية اخرى شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها

يأتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح, برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات بالمتابعة المستمرة والجاهزية لمواجهة أى طوارئ خاصة السيول وتداعيات سقوط الأمطار وسرعة التعامل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات.