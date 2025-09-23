قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجان ميدانية للمرور على مخرات السيول فى مطروح

لجان تتابع الاستعداد للسيول
لجان تتابع الاستعداد للسيول
ايمن محمود

 تفقدت لجنة مكبرة بمحافظة مطروح عددا من مخرات السيول  على مستوى مدن المحافظة والطريق الساحلى للتأكد من تطهيرها وعدم وجود أى عوائق ، وذلك  استمرارا لجهود محافظة مطروح في المتابعة المستمرة للجاهزية والاستعداد لمواجهة السيول.

وأوضح نصر الله حسين مدير إدارة الأزمات بالمحافظة أنه تم المرور الميدانى على جميع المخرات والحملة الميكانيكية بمراكز المحافظة ،وكذلك تفقد جاهزية عدد من المنشآت كالمستشفيات خاصة بالسلوم وبرانى والنجيلة والتأكد من وجود و تشغيل مولد كهرباء بديل وجاهزيته للتشغيل ٢٤ ساعة على الأقل في حالة انقطاع الكهرباء

واضاف ان ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة مع المرور على مخرات السيول بعدد ٨٦ مخر على مستوى مدن المحافظة والطريق الساحلى والتأكد من تطهيرها وعدم وجود أى عوائق ، مع تفقد جاهزية المعدات والقوى البشرية من خلال لجنة من إدارة الأزمات ومركز الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ ومراكز المدن والموارد المائية والري وغيرها من الجهات المعنية ،والتى قامت بالمرور على المدن الثمانية.

من ناحية اخرى شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها

يأتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح, برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات  بالمتابعة المستمرة والجاهزية لمواجهة أى طوارئ خاصة السيول وتداعيات سقوط الأمطار وسرعة التعامل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

ترشيحاتنا

أرشيفية

عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائقى سيارتين ربع نقل بالإسكندرية| صور

المتهمون

القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب مغسلة في الشيخ زايد.. صور

جثة

مصرع شخص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد