خدمات طبية علاجية مجانية وزي وشنط مدرسية لذوي الهمم بمطروح

استمراراً لدعم ذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى لرعاية ذوي الهمم والتنمية المجتمعية بتقديم خدمة طبية ودعم عيني للأسر الأكثر احتياجا مع انطلاق العام الدراسي.

وزعت موسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم من خلال قاعدة بيانات المؤسسة بالتنسيق مع الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح زي مدرسي وشنط وأدوات مدرسية مجانية.

وأوضح إبراهيم إمام رئيس مجلس إدارة مؤسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم انه تم تقديم دعم عيني قبل انطلاق العام الدراسي لذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية مهداة من معرض أهلا مدارس لمحلات اولاد الفاخري يشمل زي مدرسي وشنط وأدوات مدرسية موجهاً الشكر للحاج علي الفاخري علي دعمه لأهالينا وأبنائنا بالمؤسسة.

وأوضحت مؤسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم انه تم تقديم دعم للمستفيدين من المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر الاولي بالرعاية من خلال توفير تحاليل طبية واشاعات وكشف رمد وتوفير علاج بالمجان ، ضمن جهود المؤسسة في توفير كافة الخدمات الطبية بعد التعاقد وعمل بروتوكولات تعاون مع عدد من المراكز الطبية والمعامل والاطباء تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

واشار على ضرورة الإهتمام ورعاية ذوي القدرات الخاصة والهمم، وأطفال التوحد والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، لاكتشاف مواهبهم وتنميتها ، في مختلف جوانب الحياة ، والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

وقال انه ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " قامت المؤسسة بتنظيم رحلة ترفيهية بحرية علي اليخت لفريق كورال ذوي الهمم ، وفي اطار تنظيم فعاليات وزيارات للمقاصد السياحية والتراثية لتنمية الوعي ودمج ذوي الهمم مع أبناء المحافظة ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، واشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح .