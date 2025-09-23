قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
محافظات

خدمات طبية علاجية مجانية وزي وشنط مدرسية لذوي الهمم بمطروح

هدايا وزى مدرسي مجانى لزى الهمم بمطروح
هدايا وزى مدرسي مجانى لزى الهمم بمطروح
ايمن محمود

استمراراً لدعم ذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى  لرعاية ذوي الهمم والتنمية المجتمعية بتقديم خدمة طبية ودعم عيني للأسر الأكثر احتياجا مع انطلاق العام الدراسي.

وزعت موسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم من خلال قاعدة بيانات المؤسسة بالتنسيق مع الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح  زي مدرسي وشنط وأدوات مدرسية مجانية.

وأوضح إبراهيم إمام رئيس مجلس إدارة مؤسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم انه تم تقديم دعم عيني قبل انطلاق العام الدراسي لذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية مهداة من معرض أهلا مدارس لمحلات اولاد الفاخري يشمل زي مدرسي وشنط وأدوات مدرسية موجهاً الشكر للحاج علي الفاخري علي دعمه لأهالينا وأبنائنا بالمؤسسة.

وأوضحت مؤسسة اللؤلؤة لرعاية ذوي الهمم انه تم تقديم دعم للمستفيدين من المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر الاولي بالرعاية من خلال توفير تحاليل طبية واشاعات وكشف رمد وتوفير علاج بالمجان ، ضمن جهود المؤسسة في توفير كافة الخدمات الطبية بعد التعاقد وعمل بروتوكولات تعاون مع عدد من المراكز الطبية والمعامل والاطباء تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

واشار  على ضرورة الإهتمام ورعاية ذوي القدرات الخاصة والهمم، وأطفال التوحد والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، لاكتشاف مواهبهم وتنميتها ،  في مختلف جوانب الحياة ، والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

وقال انه ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " قامت المؤسسة  بتنظيم رحلة ترفيهية بحرية علي اليخت لفريق كورال ذوي الهمم ، وفي اطار تنظيم فعاليات وزيارات للمقاصد السياحية والتراثية لتنمية الوعي ودمج ذوي الهمم مع أبناء المحافظة ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، واشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح .

