عظيم يا عثمان.. ميسي يهنئ ديمبلي بعد تتويجه بالكرة الذهبية 2025

وجّه ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي وأسطورة برشلونة السابق، رسالة تهنئة خاصة إلى زميله السابق عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، بعد فوزه بالكرة الذهبية لعام 2025 متفوقًا على موهبة برشلونة لامين يامال.

جاء تتويج ديمبلي بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان قاده لتحقيق ثلاثية تاريخية غير مسبوقة في تاريخه، شملت الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

وخلال الحملة الأوروبية المميزة، ساهم النجم الفرنسي بشكل مباشر في 51 هدفًا، بتسجيله 35 هدفًا وصناعته 16 آخر.

وحصل ديمبلي على الجائزة المرموقة مساء الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور نجوم كرة القدم العالمية، بينما غاب عن مباراة فريقه المؤجلة ضد مارسيليا لمواصلة التعافي من إصابة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

ميسي، الذي لعب بجوار ديمبلي أربعة مواسم في برشلونة، حرص على تهنئة زميله عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث كتب: "عظيم يا عثمان!!! تهانينا لك، أنا سعيد جداً من أجلك. تستحقها".

ويأمل ديمبلي أن يستعيد جاهزيته سريعًا ليعود إلى المشاركة مع باريس سان جيرمان في مواجهة أوكسير، المقررة السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الفرنسي.