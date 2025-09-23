جوائز نوبل الساخرة.. العلم من زاوية طريفة| ما القصة؟

شهدت مدينة بوسطن الأميركية، حفل توزيع النسخة الخامسة والثلاثين من جوائز "إيج نوبل" (Ig Nobel)، التي تمنح سنويا للأبحاث والاختراعات غير التقليدية، احتفالا بإنجازات تبدأ بإثارة الضحك لكنها تفتح الباب أمام التفكير العميق.

وتأتي هذه الجوائز قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل الرسمية.

ابتكارات غريبة في خدمة العلم

حصد فريق من الباحثين الإيطاليين جائزة الفيزياء، بعد أن قدموا دراسة حول كيفية منع تكون الكتل في صلصة "كاتشيو إي بيبيه" الشهيرة.

أما جائزة الأدب، فكانت من نصيب الراحل ويليام ب. بين، الذي كرس 35 عاما من حياته لقياس نمو أظافره وتوثيقها بدقة، وتسلم ابنه الجائزة نيابة عنه.

وفي مجال علم النفس، نال فريق من الباحثين من بولندا وكندا وأستراليا الجائزة بعد دراسة تناولت ما يشعر به الأشخاص النرجسيون عند إخبارهم بأنهم أذكياء.

من الثوم إلى البيتزا والسحالي

أما جائزة التغذية، فقد ذهبت إلى باحثين رصدوا عادات السحالي في فنادق بتوجو، ليكتشفوا أنها تفضل تناول البيتزا، خصوصا المصنوعة بأربعة أنواع من الجبن.

بينما حصلت دراسة في مجال طب الأطفال على الجائزة بعد أن أثبتت أن الأطفال الرضع يستمتعون بطعم الثوم عندما تتناوله أمهاتهم أثناء الرضاعة الطبيعية.

طلاء أبقار وكحول وخفافيش

في علم الأحياء، فاز باحثون يابانيون بجائزة "إيج نوبل" بعد أن أثبتوا أن طلاء الأبقار بخطوط تحاكي جلد الحمير الوحشية يحميها من هجمات الذباب.

وفي مجال الطيران، كان للخفافيش نصيبها من الأبحاث، إذ أثبتت دراسة أن هذه الكائنات تفقد قدرتها على الطيران عند تناولها الفاكهة المخمرة الغنية بالكحول.

كيمياء غريبة وهندسة بروائح كريهة

وحصل فريق بحثي على جائزة الكيمياء بعد دراسة طرحت تساؤلا غير مألوف: هل يمكن لمادة "التفلون"، المستخدمة في أواني الطهو غير اللاصقة، أن تسمح للإنسان بتناول الطعام بلا سعرات حرارية؟

أما جائزة الهندسة فذهبت إلى باحثين هنود أثبتوا أن الأحذية ذات الرائحة الكريهة تقلل من متعة استخدام رفوف الأحذية.

ضحك يفجر أفكار

بهذا المشهد الطريف، تؤكد جوائز "إيج نوبل" أن العلم ليس فقط مجالا جادا للأبحاث والاكتشافات، بل يمكن أن يكون مصدرا للابتكار والمرح في آن واحد.