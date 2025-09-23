قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في 24 ساعة.. 3 شهداء و15 مصابًا بنيران الاحتلال خلال توزيع المساعدات
إعلان جائزة بـــ10 ملايين دولار .. الخارجية الأمريكية: مكافأة لمن يرشد عن هذا الشخص
خلال الـ24 ساعة الماضية .. مستشفيات غزة تستقبل 38 شهيدًا و 190 إصابة جديدة
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
أصل الحكاية

جوائز نوبل الساخرة.. العلم من زاوية طريفة| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

شهدت مدينة بوسطن الأميركية، حفل توزيع النسخة الخامسة والثلاثين من جوائز "إيج نوبل" (Ig Nobel)، التي تمنح سنويا للأبحاث والاختراعات غير التقليدية، احتفالا بإنجازات تبدأ بإثارة الضحك لكنها تفتح الباب أمام التفكير العميق.

وتأتي هذه الجوائز قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل الرسمية.

ابتكارات غريبة في خدمة العلم

حصد فريق من الباحثين الإيطاليين جائزة الفيزياء، بعد أن قدموا دراسة حول كيفية منع تكون الكتل في صلصة "كاتشيو إي بيبيه" الشهيرة.

 أما جائزة الأدب، فكانت من نصيب الراحل ويليام ب. بين، الذي كرس 35 عاما من حياته لقياس نمو أظافره وتوثيقها بدقة، وتسلم ابنه الجائزة نيابة عنه.

وفي مجال علم النفس، نال فريق من الباحثين من بولندا وكندا وأستراليا الجائزة بعد دراسة تناولت ما يشعر به الأشخاص النرجسيون عند إخبارهم بأنهم أذكياء.

من الثوم إلى البيتزا والسحالي

أما جائزة التغذية، فقد ذهبت إلى باحثين رصدوا عادات السحالي في فنادق بتوجو، ليكتشفوا أنها تفضل تناول البيتزا، خصوصا المصنوعة بأربعة أنواع من الجبن.

 بينما حصلت دراسة في مجال طب الأطفال على الجائزة بعد أن أثبتت أن الأطفال الرضع يستمتعون بطعم الثوم عندما تتناوله أمهاتهم أثناء الرضاعة الطبيعية.

طلاء أبقار وكحول وخفافيش

في علم الأحياء، فاز باحثون يابانيون بجائزة "إيج نوبل" بعد أن أثبتوا أن طلاء الأبقار بخطوط تحاكي جلد الحمير الوحشية يحميها من هجمات الذباب. 

وفي مجال الطيران، كان للخفافيش نصيبها من الأبحاث، إذ أثبتت دراسة أن هذه الكائنات تفقد قدرتها على الطيران عند تناولها الفاكهة المخمرة الغنية بالكحول.

كيمياء غريبة وهندسة بروائح كريهة

وحصل فريق بحثي على جائزة الكيمياء بعد دراسة طرحت تساؤلا غير مألوف: هل يمكن لمادة "التفلون"، المستخدمة في أواني الطهو غير اللاصقة، أن تسمح للإنسان بتناول الطعام بلا سعرات حرارية؟

أما جائزة الهندسة فذهبت إلى باحثين هنود أثبتوا أن الأحذية ذات الرائحة الكريهة تقلل من متعة استخدام رفوف الأحذية.

ضحك يفجر أفكار

بهذا المشهد الطريف، تؤكد جوائز "إيج نوبل" أن العلم ليس فقط مجالا جادا للأبحاث والاكتشافات، بل يمكن أن يكون مصدرا للابتكار والمرح في آن واحد.

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

القيد العائلي

المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025

