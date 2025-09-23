قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
أحمد سمير: إستراتيجية اتحاد الطائرة ترسم طريق مصر لزعامة القارة والاستعداد للأولمبياد

عبدالله هشام

أشاد أحمد سمير، المدير الفني لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة، بإنجاز تتويج الفراعنة بلقب البطولة الأفريقية التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن المنتخب حقق اللقب عن جدارة واستحقاق بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ الدور التمهيدي وحتى المباراة النهائية.

وأوضح سمير أن الكرة الطائرة الأفريقية شهدت طفرة فنية واضحة انعكست في أداء منتخبات الكاميرون وأوغندا وكينيا والجزائر والمغرب، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي لمنتخب الشباب يمثل مستقبل اللعبة في مصر.

وأثنى المدير الفني على خطط الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، التي تستهدف إعداد عناصر مميزة لدعم المنتخب الأول وتجهيزه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بلوس أنجلوس.

وأضاف أن نجاح مجلس الإدارة انعكس في تفوق المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات، حيث تُوج منتخب تحت 19 عامًا ببطولة العرب في الأردن، كما خطف منتخبا الناشئين والناشئات لقب البطولة الأفريقية وتأهلا إلى كأس العالم، وهو ما يعكس دقة وفاعلية استراتيجية الاتحاد.

واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة الأفريقية الأخيرة حققت مكاسب تنظيمية وجماهيرية كبيرة، لافتًا إلى أنه سيقدم تقريرًا فنيًا شاملًا إلى مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة لتقييم المرحلة الماضية ووضع توصيات للمرحلة المقبلة.

اتحاد الطائرة منتخب مصر منتخب الطائرة منتخب مصر للطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

في اليوم العالمي للغة الإشارة مفتي الجمهورية يؤكد: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان لا يسقط باختلاف القدرة أو الوسيلة في التعبير

في اليوم العالمي للغة الإشارة.. مفتي الجمهورية يؤكد: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج

حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج.. الإفتاء تجيب

تعليم الكبار ومحو أميتهم

الإفتاء: تعليم الكبار ومحو أميتهم أمر مندوب ومطلوب شرعًا

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

