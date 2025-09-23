أحمد سمير: إستراتيجية اتحاد الطائرة ترسم طريق مصر لزعامة القارة والاستعداد للأولمبياد

أشاد أحمد سمير، المدير الفني لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة، بإنجاز تتويج الفراعنة بلقب البطولة الأفريقية التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن المنتخب حقق اللقب عن جدارة واستحقاق بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ الدور التمهيدي وحتى المباراة النهائية.

وأوضح سمير أن الكرة الطائرة الأفريقية شهدت طفرة فنية واضحة انعكست في أداء منتخبات الكاميرون وأوغندا وكينيا والجزائر والمغرب، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي لمنتخب الشباب يمثل مستقبل اللعبة في مصر.

وأثنى المدير الفني على خطط الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، التي تستهدف إعداد عناصر مميزة لدعم المنتخب الأول وتجهيزه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بلوس أنجلوس.

وأضاف أن نجاح مجلس الإدارة انعكس في تفوق المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات، حيث تُوج منتخب تحت 19 عامًا ببطولة العرب في الأردن، كما خطف منتخبا الناشئين والناشئات لقب البطولة الأفريقية وتأهلا إلى كأس العالم، وهو ما يعكس دقة وفاعلية استراتيجية الاتحاد.

واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة الأفريقية الأخيرة حققت مكاسب تنظيمية وجماهيرية كبيرة، لافتًا إلى أنه سيقدم تقريرًا فنيًا شاملًا إلى مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة لتقييم المرحلة الماضية ووضع توصيات للمرحلة المقبلة.