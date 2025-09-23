مستشفى حميات الغردقة يستقبل وفد الجمعية البريطانية (BSAC) لمراجعة معايير الاعتماد الدولي في مكافحة العدوى

استقبلت مستشفى حميات الغردقة اليوم وفدًا من الجمعية البريطانية للكيمياء الدوائية المضادة للميكروبات (BSAC)، وذلك لمراجعة معايير الاعتماد الدولي الخاصة بمكافحة العدوى والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

جاءت الزيارة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبحضور الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتورة سالي محي الدين، مديرة الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، والدكتورة رواية رجب، مديرة معامل الميكروبيولوجي، إلى جانب فريق من مسؤولي الإدارات المعنية بمكافحة العدوى والصيدلة بالوزارة.

جولة ميدانية ومراجعة شاملة

واطلع الوفد خلال جولته داخل المستشفى على عدة أقسام منها الرعاية المركزة، الأقسام الداخلية، المعمل، والصيدلية، لمراجعة آليات تطبيق برامج مكافحة العدوى والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية. الزيارة جاءت بإشراف الدكتورة دعاء محمد أبو القاسم، مديرة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية ومنسقة البرنامج، وبحضور نخبة من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، من بينهم الدكتورة عزة جاد مديرة إدارة المعامل، والدكتورة رشا عادل مديرة الطب العلاجي، والدكتورة زهور يوسف مديرة إدارة الحميات.

اجتماع وورش عمل

وعقد على هامش الجولة اجتماع موسع ألقى خلاله الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة، والدكتورة شرين علاء الدين، مديرة المستشفى، كلمات ترحيبية أكدوا فيها على الدور الحيوي للجمعية البريطانية في دعم الجهود العالمية بمجال مكافحة العدوى. كما قدم فريق المستشفى عرضًا تفصيليًا لخطط العمل والإجراءات المطبقة وفق أحدث المعايير العالمية.

خطوة نوعية للقطاع الصحي بالبحر الأحمر

وفي ختام الفعالية، أشاد الدكتور إسماعيل العربي بفريق العمل بمستشفى الحميات، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإجراءات يضع المستشفى على مسار متميز نحو الحصول على الاعتماد الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال مكافحة العدوى وإدارة المضادات الحيوية. وأضاف أن هذه الجهود من شأنها إنقاذ الأرواح، تقليل تكاليف العلاج، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة البحر الأحمر.