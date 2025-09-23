قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
محافظات

مستشفى حميات الغردقة يستقبل وفد الجمعية البريطانية (BSAC) لمراجعة معايير الاعتماد الدولي في مكافحة العدوى

دكتورة رشا عادل وكيل مديرة الصحة بالبحر الاحمر
دكتورة رشا عادل وكيل مديرة الصحة بالبحر الاحمر
ابراهيم جادالله

استقبلت مستشفى حميات الغردقة اليوم وفدًا من الجمعية البريطانية للكيمياء الدوائية المضادة للميكروبات (BSAC)، وذلك لمراجعة معايير الاعتماد الدولي الخاصة بمكافحة العدوى والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

جاءت الزيارة تحت رعاية  الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبحضور الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتورة سالي محي الدين، مديرة الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، والدكتورة رواية رجب، مديرة معامل الميكروبيولوجي، إلى جانب فريق من مسؤولي الإدارات المعنية بمكافحة العدوى والصيدلة بالوزارة.

جولة ميدانية ومراجعة شاملة

واطلع الوفد خلال جولته داخل المستشفى على عدة أقسام منها الرعاية المركزة، الأقسام الداخلية، المعمل، والصيدلية، لمراجعة آليات تطبيق برامج مكافحة العدوى والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية. الزيارة جاءت بإشراف الدكتورة دعاء محمد أبو القاسم، مديرة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية ومنسقة البرنامج، وبحضور نخبة من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، من بينهم الدكتورة عزة جاد مديرة إدارة المعامل، والدكتورة رشا عادل مديرة الطب العلاجي، والدكتورة زهور يوسف مديرة إدارة الحميات.

اجتماع وورش عمل

وعقد على هامش الجولة اجتماع موسع ألقى خلاله الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة، والدكتورة شرين علاء الدين، مديرة المستشفى، كلمات ترحيبية أكدوا فيها على الدور الحيوي للجمعية البريطانية في دعم الجهود العالمية بمجال مكافحة العدوى. كما قدم فريق المستشفى عرضًا تفصيليًا لخطط العمل والإجراءات المطبقة وفق أحدث المعايير العالمية.

خطوة نوعية للقطاع الصحي بالبحر الأحمر

وفي ختام الفعالية، أشاد الدكتور إسماعيل العربي بفريق العمل بمستشفى الحميات، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإجراءات يضع المستشفى على مسار متميز نحو الحصول على الاعتماد الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال مكافحة العدوى وإدارة المضادات الحيوية. وأضاف أن هذه الجهود من شأنها إنقاذ الأرواح، تقليل تكاليف العلاج، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة البحر الأحمر.

المزيد

