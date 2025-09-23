نائب محافظ البحر الأحمر تشهد الطابور الصباحي بعدد من مدارس الغردقة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، شهدت الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم ، الطابور الصباحي بمدرسة التقوي الابتدائية المشتركة بمدينة الغردقة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي 2025 – 2026، يرافقها الاستاذة فايزة أحمد مدير مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والاستاذ علاء حسن حسين مدير إدارة الغردقة التعليمية وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

وأكدت نائب المحافظ خلال كلمتها بالاصطفاف على أهمية انتظام العملية التعليمية، مشيدة بدور المعلم باعتباره قدوة وموجهاً لأبنائه الطلاب، داعية التلاميذ إلى الجد والاجتهاد، ومشددة على أن العلم هو أساس تقدم الشعوب. كما وجهت رسالة للطلاب قائلة: "أنتم المستقبل والأمل لغدٍ أفضل".

وتفقدت حنا عدداً من الفصول الدراسية بالمدرسة ، حيث أثنت على مستوى الطلاب، وأشادت بجهود إدارة المدرسة والمعلمين في تهيئة بيئة تعليمية متميزة، كما شملت جولتها مدارس الشهيد وليد الجعفري واسماء بنت ابي بكر وبلال بن رباح لمتابعة سير الدراسة، متمنية للطلاب عاماً دراسياً موفقاً.