وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي

التقى وزير الخارجية برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل

وأكد وزير الخارجية على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر

وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت للصومال الشقيق في جهوده لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه