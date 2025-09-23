من أجل صحة الزوار.. تشغيل عيادة إسعافات أولية بالأهرامات

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير منطقة الأهرامات،عن توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة أحد المستشفيات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بمصر، لتشغيل عيادة إسعافات أولية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة.

أوضحت الشركة المسؤولة عن تطوير منطقة الأهرامات ،أن المشروع جزء من أحد أكبر المشروعات الوطنية لتطوير تجربة زيارة الأهرامات، الأثر الأهم في العالم والأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة.

أكدت أن المشروع يعكس التزام الدولة والقطاع الخاص بتحسين الخدمات المقدمة للزوار، والارتقاء بمستوى السلامة والرعاية في أحد أبرز معالم مصر التاريخية والسياحية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية.

عيادة بمنطقة الأهرامات



أفادت أن ستقدم العيادة خدمات طبية خارجية مجانية للزوار داخل منطقة الزيارة، من خلال فريق طبي مؤهل تابع لمجموعة أحد المستشفيات ، وذلك على مدار ساعات العمل اليومية للمنطقة، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

وقال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن تطوير منطقة الأهرامات ،إننا لا نسعى فقط لتطوير البنية التحتية والخدمات الترفيهية في هضبة الأهرامات، بل نحرص أيضًا على صحة وسلامة الزوار.

أوضح أن شراكتنا مع مجموعة أحد المستشفيات تعكس إيماننا بأهمية التكامل بين السياحة والخدمات الصحية الراقية، لتقديم تجربة إنسانية وحضارية تليق بتاريخ مصر العريق.”