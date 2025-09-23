قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز التعاون المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت.


 

عماد النحاس النادي الأهلي الأهلي حرس الحدود بطولة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار فولكس فاجن عالميًا.. والعربات الكهربائية تطيح بالبنزين

جنرال موتورز .

كيف تساهم تقنيات القيادة بدون استعمال الأيدي بصياغة سلوكيات القيادة الآمنة

جيب جلاديتور

قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد