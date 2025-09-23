أحمد أبو مسلم: ريبيرو أذى الأهلي بدنيا وفنيا قبل رحيله عن الفريق

تحدث أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، على مواجهة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز.



وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام:مباراة حرس الحدود صعبة على الأهلي، ولكن الأهلي ابتدى العودة لمستواه المعهود في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.



واضاف: واللاعبين في المباراة الماضية كان أفضل كثيرا واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ولكن انهاردة صعوبة المباراة بسبب التوقيت والغيابات التي يعاني منها الفريق سواء زيزو أو إمام عاشور وكان الله في عون عماد النحاس.



وأردف: وهناك علامات استفهام على كثرة الإصابات العضلية في الأهلي رغم إننا في بدايات الدوري وهذا يعني أن هناك أخطاء في الأحمال البدنية على اللاعبين في الفترة الماضية وفترة الإعداد لم تكن على المستوى.



واختتم ابو مسلم تصريحاته قائلا: وريبيرو أذى الأهلي بدنيا وفنيا قبل رحيله بسبب الحالة البدنية اللاعبين التي ظهر عليها الفريق ومش اي مدرب يليق بالنادي الأهلي وتعاقد الأهلي مع ريبيرو كان خاطئ،