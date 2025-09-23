لامين يامال يعلق على فوزه بجائزة كوبا وحلوله وصيفًا في سباق الكرة الذهبية



أعرب الدولي الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن سعادته بحصد جائزة كوبا كأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب احتلاله المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية 2025.



وشهد حفل جوائز مجلة "فرانس فوتبول" في باريس، مساء الاثنين، الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم. وقد تنافس على الكرة الذهبية 30 لاعبًا بارزًا، من بينهم المصري محمد صلاح جناح ليفربول بعد موسمه المميز مع الفريق الإنجليزي.



وجاء الفرنسي عثمان ديمبلي في المركز الأول متوجًا بالكرة الذهبية، فيما حل لامين يامال ثانيًا، متقدمًا على البرتغالي فيتينا الذي جاء ثالثًا بعد تألقه مع باريس سان جيرمان ومنتخب بلاده بالتتويج بدوري الأمم الأوروبية.



وفي أول تعليق له، نشر يامال (18 عامًا) عبر حسابه على "إنستجرام":"خطة الله مثالية، عليك أن تسعى دومًا للوصول إلى القمة".



وأضاف: "سعيد بالفوز بجائزة كوبا مرتين على التوالي، وأهنئ ديمبلي على موسمه الاستثنائي وتتويجه بالكرة الذهبية".



وكان يامال قد لعب دورًا بارزًا في إنجازات برشلونة خلال الموسم المنقضي، بعدما قاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، السوبر الإسباني)، بجانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019.