قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يعلق على فوزه بجائزة كوبا وحلوله وصيفًا في سباق الكرة الذهبية

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب


أعرب الدولي الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن سعادته بحصد جائزة كوبا كأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب احتلاله المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية 2025.


وشهد حفل جوائز مجلة "فرانس فوتبول" في باريس، مساء الاثنين، الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم. وقد تنافس على الكرة الذهبية 30 لاعبًا بارزًا، من بينهم المصري محمد صلاح جناح ليفربول بعد موسمه المميز مع الفريق الإنجليزي.


وجاء الفرنسي عثمان ديمبلي في المركز الأول متوجًا بالكرة الذهبية، فيما حل لامين يامال ثانيًا، متقدمًا على البرتغالي فيتينا الذي جاء ثالثًا بعد تألقه مع باريس سان جيرمان ومنتخب بلاده بالتتويج بدوري الأمم الأوروبية.


وفي أول تعليق له، نشر يامال (18 عامًا) عبر حسابه على "إنستجرام":"خطة الله مثالية، عليك أن تسعى دومًا للوصول إلى القمة".
 

وأضاف: "سعيد بالفوز بجائزة كوبا مرتين على التوالي، وأهنئ ديمبلي على موسمه الاستثنائي وتتويجه بالكرة الذهبية".


وكان يامال قد لعب دورًا بارزًا في إنجازات برشلونة خلال الموسم المنقضي، بعدما قاد الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، كأس الملك، السوبر الإسباني)، بجانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2019.

لامين يامال جائزة كوبا برشلونة الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ارشيفي

انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

لطيفة

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

مرسيدس

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

بالصور

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد