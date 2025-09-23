ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا.. نحظى بالاحترام مجددا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة بأنها تعيش "عصرها الذهبي"، مؤكدًا أن بلاده استعادت مكانتها وهيبتها على الساحة الدولية.

وجاء افتتاح الخطاب وسط عطل فني مؤقت في جهاز التلقين، ما دفع ترامب إلى الارتجال في كلماته الافتتاحية قائلاً: "هذا هو العصر الذهبي لأمريكا"، جاء ذلك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسلط الرئيس الأمريكي الضوء على ما وصفه بـ"التحسن الاقتصادي الكبير" خلال الأشهر الثمانية التي تلت توليه منصبه، قائلا: "اقتصادنا أقوى من أي وقت مضى، والبطالة في أدنى مستوياتها منذ عقود."

وأضاف ترامب: "على الساحة العالمية، عادت أمريكا تحظى بالاحترام كما لم تكن من قبل. كنا أضحوكة قبل عامين، واليوم ينظر إلينا كقوة لا يستهان بها."

