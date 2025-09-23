35 دقيقة.. تعادل إيجابي بين الأهلي وحرس الحدود ومحاولات من الفريقين

مرت ٣٥ دقيقة من مباراة الأهلي وحرس الحدود المُقامة حالياً بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة لا زالت التعادل بهدف لمثله.

ونجح نيتس جراديشار في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة

وأحرز محمد زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش. خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات. خط الهجوم: نيتس جراديشار.