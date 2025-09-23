قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية لدعم المواهب السينمائية المصرية الناشئة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
نجلاء سليمان

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن توقيع اتفاقية شراكة رفيعة المستوى مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية، ممثلاً بالمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، ضمن البرنامج الثقافي الأوروبي المصري 2023-2027، وذلك لإطلاق ورشة عمل احترافية لصنّاع الأفلام المصريين من مختلف المحافظات خلال الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.
وقع الاتفاقية عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، بينما وقع عن الجانب الأوروبي الدكتور  ماوريتزيو جويرا، مدير المركز الثقافي الإيطالي في مصر، ممثلًا لاتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية ومنسق البرنامج الأوروبي المصري الثقافي في مصر. وتندرج هذه الشراكة النوعية في إطار رؤية المهرجان لتمكين المواهب المحلية وتدعيم الحوار الثقافي مع أوروبا، إيمانًا بأن السينما جسرٌ يعبر الثقافات ويُبرز إبداع الشباب المصري.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم ورشة مكثفة لمدة خمسة أيام، ضمن فعاليات "أيام القاهرة للصناعة"، بإشراف مجموعة من الخبراء الأوروبيين، وبمشاركة عشرة صناع أفلام من الشباب المصري من المحافظات المهمشة، حيث توفر لهم منصة متكاملة لتطوير مهاراتهم في السرد البصري، والإنتاج، وتقديم المشاريع، إضافةً إلى صقل قدراتهم الإبداعية من خلال الاحتكاك المباشر مع خبرات سينمائية دولية مرموقة.
وأعرب الأستاذ حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، عن اعتزازه بهذا التعاون قائلًا: "يُسعدنا أن نواصل مسيرتنا في دعم صنّاع السينما الشباب، وتعزيز انخراطهم مع خبرات دولية وتجارب متنوعة عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا من المؤسسات الثقافية الأوروبية. نحن نؤمن بأن تنمية المواهب وبناء جسور التواصل المعرفي والفني أساسيان لتطوير صناعة السينما المصرية، وترسيخ حضورها على الساحة العالمية".


تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، وهو أقدم مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد الحاصل على اعتماد FIAPF في المنطقة. ويقدم المهرجان برنامجًا متنوعًا من العروض العالمية والإقليمية الأولى، والبرامج الصناعية، والفعاليات العامة التي تحتفي بالإبداع السينمائي وتعزز التبادل الثقافي. وتقام الدورة السادسة والأربعون، تحت رعاية وزارة الثقافة، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 
اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية (EUNIC) هو اتحاد يجمع المعاهد الثقافية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي. ويعمل كمؤسسة تجمع بيئة الثقافة الأوروبية للتعاون والتنسيق، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والحوار بين أوروبا ودول العالم، ويدعم المشاريع الثقافية والفنية التي تعزز التفاهم المشترك والتنمية المستدامة.
الاتحاد يعزز التعاون بين المعاهد الثقافية الأوروبية المختلفة لتوفير فرص تبادل ثقافي وفني متعدد التخصصات، ويسعى إلى بناء شبكة فعالة من المؤسسات الثقافية التي تخدم أجندة التعاون الثقافي الأوروبي المصري، بما في ذلك دعم قطاع السينما والفنون في مصر.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية حسين فهمي

