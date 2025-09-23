نيفين مختار: الصبر والحمد وقود النجاة من الابتلاءات

أكدت الدكتورة نيفين مختار، داعية إسلامية، أن الشعور بالرضا والحمد عند وقوع الابتلاء من أعظم أسباب نيل الأجر ورفع الدرجات، محذِّرة من التذمّر والسخط الذي يذهب أجر الإنسان ويُفقده ثواب الصبر.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التذمر المستمر على قضاء الله يعكس حالة سخطٍ قد تُؤثر سلباً في موقف العبد عند ربه، مشددة على أن الانفعال العرضي مختلف عن الاستكانة للسخط الذي يصبح عادةً تُحسب على صاحبه.

وأضافت بقول «الحمد لله» عند وقوع المصائب، مؤكدة أن هذا الذكر قد يُسجل للعبد بيتاً في الجنة باسم «بيت الحمد» كما جاء في أمثلة التراث الإسلامي عن ثواب الصابرين، وأن الاعتراف بالقضاء والقدر وسيلة للسكينة والطمأنينة.

وحذرت من مقارنة النفس بالآخرين في الابتلاء، وقالت إن سؤال «لماذا أنا؟» بذاته لا يغيّر شيئاً، وأن التعامل الصحيح مع البلاء هو اليقين بأن الأمور بيد الله وحده، وأن الجزع لا يُعيد ميتاً ولا يرد قضاءً.

وذكرت أنه لا يحق للإنسان أن يظن أن الله ينساه أو يجافي فضله، بل الواجب أن يتذكر المؤمن دائماً أن الابتلاء اختبار وقد يكون سبباً لرفعة في الدرجات إذا ما رافقه الصبر والحمد والدعاء.

وشددت على أن الاستغفار والدعاء وذكر الله مع الصبر من أنجع الوسائل لطمأنة النفس والتخفيف من وقع البلاء، داعية المستمعين إلى مراجعة أنفسهم والتوجه إلى الله بقلبٍ راضٍ ومخلص.