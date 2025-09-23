قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك في ورطة.. تفاصيل جديدة في أزمة أرض أكتوبر والمستحقات

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسري غازي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل جديدة بشأن أمة أرض مدينة 6 أكتوبر إلي جانب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

قال أحمد سليمان عضو مجلس غدارة نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: طبعًا لازم نعرف إن موضوع الأرض عمل أزمة مالية عندنا. لأن كان في حاجات تدخلات استثمارية وفي حاجات تعاقدات هتتم عليها على أساس هيضخ فلوس فالموضوع واقف شوية.

أضاف: لكن ده مش جديد على لاعبي الزمالك الرجالة طول عمرهم لو نفتكر السنة اللي خدنا فيه بطولة إفريقيا والسوبر الإفريقي كان عندنا يعني يوم ما استلمت مشرف على الكورة كان في سنة ونص من اللاعبين ما خدتش فلوسها.

تابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: لكن الأستاذ ممدوح عباس يعني الراجل ده نرفع له قبعة فعلًا. ساهم بـ يعني يعتبر ده دفع 80% من عقود اللاعبين وقدرنا الحمد لله ناخد بطولات.

استطرد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: طبعًا في تعاقدات جديدة تمت الفترة اللي فاتت عدد كبير من اللاعبين هم غير يعني غير مسؤولين عن عدم توفير الفلوس أو الماليات.

أكمل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: فيه ناس عندنا قديمة تقدر تستحمل زملاءهم القدامي اللي عاشوا معانا لكن دلوقتي الضغط أكتر هيبقى من اللاعبين اللي لسه متعاقدين معاها ولسه جايين عندهم طموح وجايين منتقلين لنادي الزمالك.

واصل: لكن في الآخر إن مجلس الإدارة في الآخر هو اللي بيوفر الفلوس. لكن في عقد بين جون وبين المجلس الإدارة هو ده اللي القالب اللي ماشي فيه النظام في نادي الزمالك في كرة القدم.

وعن جون إدوارد قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:

مجلس الإدارة حرر عقدا مع جون إدوارد لمدة ثلاث سنوات ويقدم ميزانية والميزانية بتتوفر من إدارة الكرة وفيه اثنين مشرفين على الفريق كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر ومذكور في عقدهم هما الإثنين المسؤولين وعندهم الميزانيات أو حاجة لما يحصل أي مشكلة ممكن يلجأوا لمجلس الإدارة.

الزمالك أحمد سليمان الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ارشيفي

انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول موز باللبن؟ أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس

بطاطس فريسكس

لذيذة وسهلة .. طريقة عمل البطاطس الفريسكس

الركبة والاكواع

وداعا للاسمرار .. طريقة تقشير الركبة والاكواع وعلاجها

بالصور

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد