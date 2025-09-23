الزمالك في ورطة.. تفاصيل جديدة في أزمة أرض أكتوبر والمستحقات

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل جديدة بشأن أمة أرض مدينة 6 أكتوبر إلي جانب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

قال أحمد سليمان عضو مجلس غدارة نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: طبعًا لازم نعرف إن موضوع الأرض عمل أزمة مالية عندنا. لأن كان في حاجات تدخلات استثمارية وفي حاجات تعاقدات هتتم عليها على أساس هيضخ فلوس فالموضوع واقف شوية.

أضاف: لكن ده مش جديد على لاعبي الزمالك الرجالة طول عمرهم لو نفتكر السنة اللي خدنا فيه بطولة إفريقيا والسوبر الإفريقي كان عندنا يعني يوم ما استلمت مشرف على الكورة كان في سنة ونص من اللاعبين ما خدتش فلوسها.

تابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: لكن الأستاذ ممدوح عباس يعني الراجل ده نرفع له قبعة فعلًا. ساهم بـ يعني يعتبر ده دفع 80% من عقود اللاعبين وقدرنا الحمد لله ناخد بطولات.

استطرد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: طبعًا في تعاقدات جديدة تمت الفترة اللي فاتت عدد كبير من اللاعبين هم غير يعني غير مسؤولين عن عدم توفير الفلوس أو الماليات.

أكمل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: فيه ناس عندنا قديمة تقدر تستحمل زملاءهم القدامي اللي عاشوا معانا لكن دلوقتي الضغط أكتر هيبقى من اللاعبين اللي لسه متعاقدين معاها ولسه جايين عندهم طموح وجايين منتقلين لنادي الزمالك.

واصل: لكن في الآخر إن مجلس الإدارة في الآخر هو اللي بيوفر الفلوس. لكن في عقد بين جون وبين المجلس الإدارة هو ده اللي القالب اللي ماشي فيه النظام في نادي الزمالك في كرة القدم.

وعن جون إدوارد قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك:

مجلس الإدارة حرر عقدا مع جون إدوارد لمدة ثلاث سنوات ويقدم ميزانية والميزانية بتتوفر من إدارة الكرة وفيه اثنين مشرفين على الفريق كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر ومذكور في عقدهم هما الإثنين المسؤولين وعندهم الميزانيات أو حاجة لما يحصل أي مشكلة ممكن يلجأوا لمجلس الإدارة.