قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال بيتيس يسخر من فينيسيوس جونيور بعد ترتيبه في الكرة الذهبية

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
حمزة شعيب

أثارت نتائج سباق الكرة الذهبية لعام 2025 أصداء واسعة، بعدما شهدت السخرية من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، عقب احتلاله المركز السادس عشر في التصنيف النهائي.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد أعلنت، مساء الاثنين، أسماء الفائزين بجوائزها خلال الحفل الذي أُقيم في باريس، حيث تُوج الفرنسي عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية، متفوقًا على لامين يامال نجم برشلونة الذي حل وصيفًا، فيما جاء البرتغالي فيتينا ثالثًا.

ديمبلي قدم موسمًا استثنائيًا رفقة باريس سان جيرمان، خاض خلاله 53 مباراة سجل فيها 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وهو ما رجح كفته للتتويج بالجائزة المرموقة.

أما فينيسيوس، الذي خسر الجائزة في النسخة الماضية لصالح الإسباني رودري، فاكتفى هذا العام بكتابة تعليق مقتضب عبر منصة "إكس":"سأكرر ما فعلته في العام الماضي 10 مرات إذا لزم الأمر.. هم ليسوا مستعدين".

التعليق الذي نشره النجم البرازيلي كان محور تفاعل على مواقع التواصل، ليلتقطه نادي ريال بيتيس ويعيد استخدامه بسخرية عقب إعلان تتويج ديمبلي، حيث كتب عبر حسابه:"سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر.. إنهم غير مستعدين".

بهذا التصرف، دخل ريال بيتيس على خط السجال الدائر حول موقف فينيسيوس في ترتيب الجائزة، ليزيد من حدة الجدل بين جماهير ريال مدريد ومتابعي الكرة الإسبانية.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ارشيفي

انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

اذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. ردد أفضل ما قاله النبي للحفظ والوقاية

مسابقة دولة التلاوة

موعد اختبارات مسابقة إيفاد القراء خلال رمضان 2026.. الأوقاف تعلن عنه

وكيل الأزهر يستقبل وفد متدربي القضاة الشرعيين الماليزي

الضويني: الأزهر الشريف يدرس فيه 3 ملايين 565 ألف طالب وطالبة

بالصور

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية
المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد