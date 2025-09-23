ريال بيتيس يسخر من فينيسيوس جونيور بعد ترتيبه في الكرة الذهبية

أثارت نتائج سباق الكرة الذهبية لعام 2025 أصداء واسعة، بعدما شهدت السخرية من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، عقب احتلاله المركز السادس عشر في التصنيف النهائي.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد أعلنت، مساء الاثنين، أسماء الفائزين بجوائزها خلال الحفل الذي أُقيم في باريس، حيث تُوج الفرنسي عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية، متفوقًا على لامين يامال نجم برشلونة الذي حل وصيفًا، فيما جاء البرتغالي فيتينا ثالثًا.

ديمبلي قدم موسمًا استثنائيًا رفقة باريس سان جيرمان، خاض خلاله 53 مباراة سجل فيها 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وهو ما رجح كفته للتتويج بالجائزة المرموقة.

أما فينيسيوس، الذي خسر الجائزة في النسخة الماضية لصالح الإسباني رودري، فاكتفى هذا العام بكتابة تعليق مقتضب عبر منصة "إكس":"سأكرر ما فعلته في العام الماضي 10 مرات إذا لزم الأمر.. هم ليسوا مستعدين".

التعليق الذي نشره النجم البرازيلي كان محور تفاعل على مواقع التواصل، ليلتقطه نادي ريال بيتيس ويعيد استخدامه بسخرية عقب إعلان تتويج ديمبلي، حيث كتب عبر حسابه:"سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر.. إنهم غير مستعدين".

بهذا التصرف، دخل ريال بيتيس على خط السجال الدائر حول موقف فينيسيوس في ترتيب الجائزة، ليزيد من حدة الجدل بين جماهير ريال مدريد ومتابعي الكرة الإسبانية.