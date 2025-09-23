نابولي يمدد عقد بوليتانو حتى 2028

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد لاعبه ماتيو بوليتانو.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن بوليتانو مدد عقده حتى 30 يونيو 2028.





مسيرة بوليتانو مع نابولي



في 3 فبراير 2020، شارك ماتيو لأول مرة مع نابولي في مباراة فاز فيها الفريق خارج أرضه على سامبدوريا بنتيجة 2-4 على ملعب فيراريس.

وسجل هدفه الأول في 19 يوليو ضد أودينيزي، مسجلاً الهدف الحاسم في فوز نابولي بنتيجة 2-1.

وفي 14 سبتمبر 2022، سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، مانحاً نابولي التقدم في فوزه على رينجرز بنتيجة 3-0 على ملعب إيبروكس.

خاض بوليتانو 238 مباراة مع المنتخب الإيطالي، مسجلاً 34 هدفاً ومقدماً 35 تمريرة حاسمة. ومع نابولي، فاز بلقبين للدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.