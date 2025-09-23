قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع

غزة
غزة
أ ش أ

حذر مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، اليوم /الثلاثاء/، من وقوع كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات قطاع غزة، لافتا إلى مفاقمة المعاناة بصورة كبيرة منذ أكثر من 14 يوما مع منع الاحتلال إدخال المستلزمات والأدوية الطبية والسولار إلى القطاع.

وقال أبو عفش، في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية،: " إن الاوضاع الإنسانية في غزة خطيرة للغاية مع تزايد أعداد الجرحى والمصابين وقرب نفاد الوقود واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية وتردي المنظومة الصحية بسبب نقص المستلزمات وتوقف المعدات وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة". 

ودعا مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة إلى تسريع وتيرة العمل لإنقاذ الوضع داخل القطاع، لافتا إلى التحديات الجسيمة التي تواجه الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء بغزة في ظل تكدسها بالمصابين والجرحى مع عدم وجود أي مستلزمات طبية لإنقاذ حياتهم. 

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.

الإغاثة كارثة غزة

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

البريد

ما حكم وضع الأموال في البريد وأخذ أرباحها؟.. دار الإفتاء تجيب

"أكاديمية الأزهر العالمية" تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء المصرية.. صور

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

بالصور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

