الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع

حذر مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، اليوم /الثلاثاء/، من وقوع كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات قطاع غزة، لافتا إلى مفاقمة المعاناة بصورة كبيرة منذ أكثر من 14 يوما مع منع الاحتلال إدخال المستلزمات والأدوية الطبية والسولار إلى القطاع.

وقال أبو عفش، في مداخلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية،: " إن الاوضاع الإنسانية في غزة خطيرة للغاية مع تزايد أعداد الجرحى والمصابين وقرب نفاد الوقود واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية وتردي المنظومة الصحية بسبب نقص المستلزمات وتوقف المعدات وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة".

ودعا مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة إلى تسريع وتيرة العمل لإنقاذ الوضع داخل القطاع، لافتا إلى التحديات الجسيمة التي تواجه الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء بغزة في ظل تكدسها بالمصابين والجرحى مع عدم وجود أي مستلزمات طبية لإنقاذ حياتهم.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن أياما قليلة تفصل عن توقف المستشفيات نتيجة نفاد الوقود.