المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية

أكد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يأتي في إطار تلبية احتياجات البلاد، مشددًا على أن طهران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي ولا تنوي استخدامه.

وقال خامنئي في خطاب له اليوم: "لا نملك قنبلة نووية، ولا نعتزم امتلاكها أو استخدامها. قرارنا واضح في هذا الشأن، وتخصيبنا لليورانيوم يهدف فقط لتوفير احتياجاتنا الصناعية والعلمية".

وانتقد المرشد الإيراني الموقف الأميركي والغربي من البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "ما يريده الأميركيون هو حرمان إيران من عناصر القوة، حتى لا نملك القدرة على الرد إذا تعرضنا لأي عدوان أو تهديد يستهدف أمننا وسيادتنا".

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، أشار خامنئي إلى أن "قبول التفاوض بالشكل الذي يريده الطرف المقابل، وتنفيذ جميع مطالبه دون مقابل، هو بمثابة استسلام وضعف لا نقبله"، مضيفًا أن "الطرف المقابل كاذب حين يزعم أنه سيمنح إيران امتيازات، فقد سبق أن نفذنا جميع التزاماتنا، بينما لم يرفع أي من العقوبات، بل إنهم مزقوا الاتفاق النووي وانسحبوا منه".

وشدد على أن تجربة السنوات العشر الماضية أظهرت أن التفاوض مع الغرب لا يثمر، وقال: "لا يمكن الوثوق بالطرف المقابل أو التفاوض معه مجددا. يجب ألا ننسى تلك التجارب، ولذلك فإن العودة إلى طاولة المفاوضات في الظروف الحالية أمر غير صائب".