تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا

تحدث المستشار وليد أنور، المشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي بهيئة الرقابة المالية، عن ظاهرة انتشار صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تقديم خدمات تمويلية وقروض استهلاكية.

وقال أنور، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هيئة الرقابة المالية هي الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على سوق التمويل، سوق رأس المال، وسوق التأمين، وأن موضوع التمويل الاستهلاكي هو جزء من اختصاص الهيئة.

وأوضح أن بعض الصفحات على السوشيال ميديا تقدم نصائح غير سليمة أو تدعو الناس للاكتتاب في صفقات أو الحصول على قروض خارج الأطر القانونية، مما قد يوقع المواطنين في مخاطر مالية.

وحذر من أن هذه الصفحات غالبًا ما تكون وهمية أو غير رسمية، وأن المواطنين يجب أن يكونوا حذرين جدًا ويتأكدوا من الجهات المصدرة للتمويل قبل التعامل معها، حتى لا يتعرضوا للاستغلال أو الخداع.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم دراية البعض بالإجراءات الصحيحة، مما يجعلهم ينجرون خلف الإعلانات الزائفة المنتشرة بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي.

