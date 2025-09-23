مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مصر تعتزم استضافة مؤتمر حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار لحشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة بأيد فلسطينية.

وقال عبد الخالق في كلمته بجلسة مجلس الامن بشأن غزة : "الاوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية جراء العراقيل التي تضعها إسرائيل لعرقلة إدخال المساعدات".

وأكمل: " بات يقينا أن الترتيبات الامنية وإنهاء الوضع الكارثي وإعادة الاعمار خطوات حتمية لا يمكن أن تتم إلا في إطار أفق سياسي نحو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية".