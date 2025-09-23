بدء لقاء ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية لبحث الأزمة في غزة

أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، ببدء لقاء ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية لبحث الأزمة في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.



وذكرت الجمعية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، "توقفت محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى في مدينة غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

