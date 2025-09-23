ماكرون مخاطبا ترامب: "نوبل للسلام" مشروطة بإنهاء حرب غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة نوبل للسلام لن يكون ممكناً ما لم يسهم بشكل فعال في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية يوم الثلاثاء، أشار ماكرون إلى تحركات ترامب الدبلوماسية، قائلا: "أرى رئيسا أميركياً يتحرك من أجل السلام، وقد كرر ذلك صباح اليوم من على منبر الأمم المتحدة، قائلاً إنه أبرم تسويات لسبعة نزاعات".

وأضاف: "لكن جائزة نوبل للسلام لن تمنح إلا إذا تم التوصل إلى حل للنزاع الحالي"، في إشارة إلى الصراع المستمر في غزة منذ نحو عامين.

وفي سياق متصل، شدد ماكرون على أن قيام دولة فلسطينية لن يتحقق واقعيا إلا عندما تعترف بها إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان فرنسا رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية.