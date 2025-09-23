أكد احمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن إسرائيل تعمل على جعل غزة أرضا غير صالحة للحياة.

وقال أبو الغيط في كلمته بجلسة لمجلس الأمن حول غزة ، :" إسرائيل تعمل على تشريد سكان قطاع غزة".

وأضاف أبو الغيط:" الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود".



وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.



وذكرت الجمعية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، "توقفت محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى في مدينة غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".