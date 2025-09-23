قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ندوة افتراضية حول "جريمة ختان الإناث من المنظور الصحي والقانوني والتناول الإعلامي"

أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة افتراضية حول "جريمة ختان الإناث من المنظور الصحي والقانوني والتناول الإعلامي" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، استهدفت خريجي الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث صعيد هب بمحافظة الأقصر .
  

وقد افتتحت الندوة الدكتورة عفاف عبد الباسط مسئول المشروع بالأقصر وعضو فرع المجلس بالأقصر،  بتقديم الشكر للشباب المشاركين في الحاضنة، وتحدثت عن جهود ونشاط المجلس في محافظة الأقصر ، وحثت الشباب والشابات على معرفة رؤية مجتمعاتهم للختان والتطور سلباً ام إيجاباً فى هذه الرؤية وكيف تنعكس على نسب الختان. 
 

حيث أوضحت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، المسميات المختلفة لختان الاناث وأصوله ، موضحة أنه عادة مارستها بعض الدول الإفريقية، كما استعرضت الاحصاءات المتعلقة بالختان في مصر وعالمياً، والأضرار المختلفة للختان نفسيا وجسمانياً واجتماعياً.
فيما عرض المستشار أحمد النجار المستشار القانوني للوحدة بالمجلس ، التطور الزمني التشريعي لتجريم الختان في مصر وتغليظ عقوبة كل من يرتكب هذه الجريمة أو يشجع على ارتكابها مع ذكر حالات ووقائع لفتيات توفين في ظروف مختلفة بسبب ارتكاب جريمة الختان .
 

وقدمت الأستاذة عزة عبد الحي المديرة العامة للإدارة العامة للإعلام بالمجلس عرضاً حول التناول الإعلامي لجريمة ختان الإناث و دوره في تغيير العادات والسلوك ، مؤكدة أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة عبر السنوات، إلا أنه ما زالت هناك العديد من التحديات المجتمعية ، مما يستدعى إستمرار تضافر الجهود ، و حثت خريجى وخريجات الحاضنة على نشر الرسائل الإعلامية الخاصة بجريمة ختان الإناث ضمن لقاءاتهم، كما تناولت الجهود المشتركة التي بدأت مع تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو ٢٠١٩ و الحملات الإعلامية التى يطلقها المجلس بشكل دورى بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف ، واستخدام مختلف وسائل الاعلام من محطات الراديو والقنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر رسائلها.


وأعربت الأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، عن سعادتها ببدء الشباب الفائزين في تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أهمية الجمع بين الجانب الاقتصادي والتوعوي، خاصة فيما يتعلق بمناهضة ختان الإناث. وأوضحت أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس تحرص على تزويد الشباب بالمعلومات المتكاملة حول هذه الجريمة، بما يمكنهم من إنجاز رسائلهم التوعوية وأنشطتهم لنشر الوعي المجتمعي بمخاطرها.
كما ثمنت الأستاذة ياسمين قريطم المديرة العامة للإدارة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس ، دمج البُعد التنموي والمجتمعي مع الجانب الاقتصادي في المشروعات المشاركة بالحاضنة، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة التدريب والحملات التوعوية بالمجلس باعتبارها الذراع التنفيذي للمجلس على الأرض، للوصول إلى السيدات في منازلهن ونشر الرسائل التوعوية. 
وفي السياق ذاته، أكدت الأستاذة مي محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس ، على أن مركز تنمية المهارات على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمشاركات والمشاركين، بالتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة، ومساعدتهم في خطواتهم القادمة. كما شجعت خريجات وخريجي الحاضنة على العمل الجاد في مشروعاتهم الاقتصادية والمجتمعية، موضحة أن المركز بفرع الأقصر يتيح لهم الاستفادة من المشغل الإنتاجي والمكان المخصص لتصوير الأعمال.
من جانبها، شددت المهندسة أماني مدني مقرر مناوب فرع المجلس بالأقصر  ، على أن الفرع سوف يظل دائمًا مفتوحًا أمام جميع خريجي الحاضنة لدعمهم ومساندتهم.
يذكر أن الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث صعيد هب قد بدأت أعمالها في نوفمبر 2023 وتم تخريج الدفعة الأولى في يونيو 2024.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ختان الإناث جريمة ختان الإناث العنف ضد المرأة

