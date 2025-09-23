ذوبان الجليد يكشف عن جزيرة جديدة في ألاسكا

على طول السهل الساحلي لجنوب شرق ألاسكا، يحل الماء محل الجليد بسرعة، حيث تتضاءل الأنهار الجليدية وتنحسر في هذه المنطقة، وتُشكّل المياه الذائبة بحيرات جليدية أمامها.

وفي إحدى هذه المساحات المائية المتنامية، ظهرت جزيرة جديدة.

كان نهر ألسيك الجليدي يحيط بجبل صغير يُعرف باسم “برو نوب” (Prow Knob) قرب نهايته، لكن في صيف العام الحالي انقطع اتصال النهر الجليدي ببرو نوب، تاركاً مساحةً أرضيةً تبلغ حوالي 5 كيلومترات مربعة محاطةً بمياه بحيرة ألسيك.

توضّح الصور مدى تراجع الجليد ونمو البحيرة بين عامي 1984 و2025، وقد تم التقاطها في صيف تلك الأعوام باستخدام الأقمار الصناعية لاندسات 5 ولاندسات 9.

وقبل نحو عقد من الزمن، انتهى نهر ألسيك الجليدي عند بوابة نوب (Gateway Knob)، على بُعد حوالي 5 كيلومترات غرب برو نوب، وفقاً لما ذكره موري بيلتو ، عالم الجليد في كلية نيكولز، لوكالة ناسا، والذي رأى هذا النهر الجليدي لأول مرة عام 1984.

وبحلول منتصف القرن، تراجع الجليد شرقاً ولكنه لا يزال يشمل برو نوب.



تحول جزء من محيط برو نوب إلى شاطئ بحيرة بحلول عام 1984 (أعلى اليسار)، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نهر ألسيك الجليدي ظل متصلاً بالذراع الشمالي لنهر غراند بلاتو الجليدي.

تغير هذا بحلول عام 1999 (أعلى اليمين) مع تراجع كلا النهرين الجليديين، كما انفصل اللسان الشمالي لنهر ألسيك عن جزيرة ضيقة، مما عرّض نهايته لمزيد من الانهيارات الجليدية، كما كتب بيلتو .

بعد حوالي عقدين من تراجع الجليد، توقف رافدان شمال وجنوب نهر ألسيك عن تغذية النهر الجليدي بالجليد (أسفل اليسار). كما نمت بحيرة ألسيك بشكل ملحوظ جنوباً، وملأت الفراغ الذي خلّفه نهر غراند بلاتو الجليدي.

وفي العام الحالي (أسفل اليمين)، انفصل الجليد عن برو نوب، مُكملاً تحوله إلى جزيرة. واستناداً إلى صور الأقمار الصناعية، حدث الانفصال في وقت ما بين 13 يوليو و6 أغسطس.

تراجع كلا فرعي نهر ألسيك الجليدي لأكثر من 5 كيلومترات منذ عام 1984، وفقاً لبيلتو، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه.

وبعد فقدان الاتصال ببرو نوب، أصبح الجليد أقل استقراراً وأكثر عرضة للانسلاخ، ومع ذلك، فقد تمسك الجليد ببرو نوب بعد عام 2020، وهو العام الذي توقع بيلتو سابقاً حدوث الانفصال بناءً على معدل التراجع من عام 1960 إلى عام 1990.

منذ عام 1984، ازدادت مساحة بحيرة ألسيك من 45 كيلومتراً مربعاً إلى 75 كيلومتراً مربعاً. وبإضافة بحيرتي هارليكوين وغراند بلاتو الجليديتين المجاورتين، تضاعف حجم هذه البحيرات الثلاث خلال تلك الفترة.

