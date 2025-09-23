بعد تحذير ترامب .. طبيب يكشف مفاجأة عن الباراسيتامول للحوامل

خلال الأيام الأخيرة، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيديو مثير للجدل وهو يحذر السيدات الحوامل من استخدام دواء "تايلينول" (الاسم التجاري في أمريكا للباراسيتامول/الأسيتامينوفين).

هذه التصريحات انتشرت بسرعة وأثارت قلق وهلع عند كثير من السيدات حول العالم، بما فيهم الأمهات المصريات.

وأكد الدكتور عمرو حسن استشاري امراض النساء والتوليد أن مثل هذه التصريحات ليست مبنية على توصيات علمية أو مراجع طبية معتمدة، وإنما تعكس رأيًا سياسيًا مثيرًا للجدل أكثر من كونه دليلًا طبيًا.

ماذا يقول العلم والجهات الطبية المعتبرة؟

الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG):

أكدت بوضوح أن الدراسات عالية الجودة لم تجد أي علاقة سببية بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل وإصابة الأطفال بالتوحد أو أي اضطرابات سلوكية ، وبالتالي، تظل التوصية أن الباراسيتامول هو العلاج الأكثر أمانًا للصداع والحمى والآلام أثناء الحمل.

الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والتوليد (RCOG):

أصدرت نفس الموقف: الباراسيتامول هو المسكن وخافض الحرارة الأكثر أمانًا للحوامل، ولم تُثبت الدراسات وجود مخاطر جدّية عند استخدامه بالجرعات الموصى بها.

هيئة الدواء الأمريكية (FDA):

مؤخرًا أضافت جملة احترازية على النشرة الداخلية، ليس لأنها تأكدت من وجود خطر، بل لتوضيح أن الدراسات العلمية ما زالت تُراجع ، هذه الخطوة روتينية وليست دليلًا على أن الدواء مضر.

كأستاذ أمراض نساء وتوليد بوحدة الحمل الحرج بقصر العيني في مصر، أوضح الآتي:

- الباراسيتامول مازال هو الخيار الأول عالميًا لعلاج الألم والحرارة أثناء الحمل.

- استخدامه بالجرعة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب لا يشكل أي خطورة مؤكدة على الجنين.

- الشائعات أو التصريحات غير المبنية على الأدلة لا يجب أن تهز ثقة السيدات في دواء ظل لعقود "الملاذ الآمن" للحامل.

رسالتي لكل أم مصرية حامل:

- اطمئني… الطب لا يُبنى على الشائعات ولا على تصريحات سياسية عابرة، بل على الأدلة العلمية. وكل الأدلة حتى اليوم تقول:

- الباراسيتامول آمن أثناء الحمل.

- استخدميه عند الحاجة فقط وبالجرعة الموصى بها.

- استشيري طبيبك دائمًا إذا كان لديك أي قلق.

هدفنا الأول هو راحتك وسلامة طفلك… فلا تجعلي القلق يسرق منك طمأنينة هذه الرحلة الجميلة.