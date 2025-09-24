هبة القدسي تكشف أبرز تفاصيل خطاب ترامب بالأمم المتحدة

أكدت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعطل المصعد الكهربائي والقارئ الإلكتروني خلال اجتماعات الأمم المتحدة يعكس استمرار نظرته السلبية تجاه المنظمة الدولية، رغم محاولاته إظهار العكس في كلمته.



ولفتت "هبة القدسي" خلال حوارها عبر تطبيق زووم مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" إلى أن ترامب ركّز على الوضع في غزة وتزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين التي تجاوزت 140 دولة، لكنه لم يرَ في ذلك مدخلاً لإنهاء أزمة الرهائن، ما اعتُبر ابتعادًا عن جوهر النقاشات الأممية.



وأضافت أن خطابي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكدا بشكل واضح على الحق الفلسطيني، وهو ما عمّق الإحساس بعزلة ترامب عن مواقف الشركاء والحلفاء، خاصة العرب والأوروبيين الذين هاجمهم بسبب استمرار استيراد النفط من روسيا.



وأوضحت أن ترامب حاول تخفيف لهجة التفاخر خلال حديثه أمام الحاضرين، وأشاد بدور الأمم المتحدة، في تناقض مع تصريحاته السابقة التي وصف فيها خطابات المنظمة بأنها "فارغة" ولا تنهي الحروب، واتهم عملية بناء مقرها بالفساد.



