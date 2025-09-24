وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، مع السيد عبدالسلام عبدي علي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال ، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقات التعاون مع الصومال بما يخدم المصالح المشتركة ، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار وزير الخارجي البحريني ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ، إلى رغبة مملكة البحرين في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الصومال من خلال عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.



كما جرى خلال اللقاء، استعراض مسار العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي السياق، التقى وزير الخارجية البحريني، مع ألمدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبحث الجانبان أوجه علاقات الصداقة والتعاون المشترك القائم بين مملكة البحرين والبوسنة والهرسك ، وما تشهده من تطور ونماء في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المتبادلة، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.