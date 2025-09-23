قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية
ترامب يبحث مع قادة عرب خطة شاملة لوقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيلي مشروط
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد مدير مدرسة متحر.ش في شبين القناطر
بمشاركة مدبولي| ترامب يلتقي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.. صور
أمير قطر في لقاء مع ترامب: نعول عليك لوضع حد للحرب في غزة
تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور
الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب | هل البنادول يسبب التوحد
الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي
رابطة الأندية تؤجل قرارا رسميا بسبب مباراة الأهلي والزمالك
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
محافظات

محافظ الإسكندرية: العلاقات المصرية السعودية تجسدت في أوقات الشدائد قبل الرخاء

محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد
محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد
أ ش أ

أكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، عمق ومتانة وتاريخية العلاقات المصرية السعودية وتنوعها لتشمل كافة المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تجسدت في أوقات الشدائد قبل أوقات الرخاء . 


وقال محافظ الإسكندرية - خلال احتفالية قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء بعيدها الوطني الـ95 - إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي يجسد مسيرة عطاء ممتدة من التأسيس حتى النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى مكانتها الخاصة في قلوب المصريين، وقوة العلاقات التي تجمع البلدين عبر التاريخ.


من جانبه، أكد قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية عمق ومتانه وتاريخية وأخوية العلاقات المصرية السعودية مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تطورت ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ للتعاون.. واﻟﻴﻮم نشهد ﻋﻬﺪًا ﻣﺘﺠﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت، ﺗﻌﺎوﻧًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻣﺘﻨﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﻨﺎ.
وشدد على خصوصية العلاقات السعودية – المصرية، التي وصفها بالنموذج الفريد القائم على روابط الأخوة والتاريخ والدين واللغة، مؤكدًا أنها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وتشهد اليوم عهدًا متجددًا من التعاون على مختلف المستويات معربا عن اعتزازه بخدمته للمملكة في الإسكندرية منذ عام 2021، مثمنًا دعم السعوديين المقيمين.. مؤكدًا أن مصر ستظل محطة عزيزة في مسيرته الدبلوماسية.


وقال إن ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تمثل انطلاقة لمسيرة وحدة وعدل وهوية إسلامية راسخة، استمرت مع أبنائه الملوك وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تشهد المملكة مرحلة تاريخية من التنمية الشاملة في إطار رؤية 2030.


وأشار إلى ما حققته المملكة من إنجازات نوعية في مجالات الاقتصاد والتعليم وتمكين المرأة والبنية التحتية، فضلًا عن مشروعات كبرى مثل "نيوم" و"القدية" والبحر الأحمر، إضافة إلى دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين والعمل الإنساني عالميًا، وتحولها إلى وجهة رائدة في الرياضة والثقافة والسياحة.


وأوضح أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل مشروع وطني شامل لبناء مستقبل مزدهر، مبينًا أن السياحة استقطبت أكثر من 100 مليون زائر في 2023، وأن الصادرات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 40% في السنوات الأخيرة، ما عزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.


كما شهدت الاحتفالية تكريم القنصلية السعودية بالإسكندرية لعدد من رموز المجتمع السكندري منهم محافظ الإسكندرية الفريق احمد خالد والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووكيل البطرياركية الأرزوذكسية وعميد السلك القنصلي بالإسكندرية قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان. 

