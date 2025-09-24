عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو

علّق عبد الحميد حسن، لاعب الأهلي السابق، على فوز بيراميدز على الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا تفوق الأندية المصرية على نظيرتها السعودية.

وقال عبد الحميد حسن، خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «الأندية المصرية تتفوق على الأندية السعودية بشكل دائم، والمحترفون النجوم الذين انتقلوا إلى السعودية ذهبوا من أجل المال فقط، باستثناء كريستيانو رونالدو الذي يخوض تحديًا شخصيًا مع نفسه».

وأردف: «انتصار الهلال السعودي على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية لن يتكرر مرة أخرى نهائيًا».

وفي سياق آخر، رأى عبد الحميد حسن أن الأهلي لا يعاني من أزمات في الموسم الحالي، وأن بإمكانه تصدر الدوري إذا فاز على الزمالك في المباراة المقبلة.

وأضاف أنه توقّع عدم فوز الزمالك على الجونة بسبب تعمّد لاعبيه الحصول على إنذارات في مباراة الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن الجونة كان بإمكانه تحقيق الفوز في المباراة.