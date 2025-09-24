رئيس وزراء المغرب: حل الدولتين هو السبيل الأوحد لإرساء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط

أكد رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش، أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لإرساء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط.



وقال أخنوش، في كلمته أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "المغرب يدعو إلى إيصال المساعدات إلى غزة دون قيد أو شرط"، مشددا على أن أفريقيا في قلب مبادرات بلاده لدمجها بالنظام العالمي.



ودعا رئيس وزراء المغرب لاعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية الإسلامية، مشددا على أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى إخراج المنطقة من المخاطر التي تنزلق إليها.



وأشار أخنوش إلى الالتزام الثابت للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وقال إن المغرب يدعو إلى تعبئة أكبر للمجتمع الدولي لإخراج المنطقة من الدوامة المظلمة التي تنزلق فيها.



وشدد على ضرورة أن يرتكز التحرك على أربع أولويات هي الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لوضع حد نهائي للحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون عوائق أو شروط، وتعزيز الدور الحيوي لوكالة الأونروا، وتنفيذ خريطة الطريق الواضحة والشاملة لإعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الاستثنائية - تحت قيادة السلطة الفلسطينية وبإشراف عربي ودولي مشترك.



وجدد التأكيد على ضرورة فتح آفاق حل سياسي ذي مصداقية ووضع جدول زمني دقيق بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأكد التزام المغرب الثابت بالدفاع عن الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى، معربا عن تضامن بلاده مع قطر وسوريا ولبنان إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي هذه الدول الشقيقة من طرف إسرائيل.



كما دعا رئيس وزراء المغرب إلى حلول سلمية للأزمات في ليبيا واليمن والسودان والصومال عبر التوافق والحوار، لترتكز الحلول على احترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.



وأشار إلى أن العولمة التي قرّبت بين الشعوب والاقتصادات، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والمناخية والتطورات التكنولوجية وغيرها من التحديات.



ودعا أخنوش إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف الذي يلتزم بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول واحترام وحدتها الترابية، مشددا على أن المسؤولية الجماعية لدول العالم تحتم عليها التضامن لإيجاد حلول شاملة وعادلة ودائمة.

