قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء المغرب: حل الدولتين هو السبيل الأوحد لإرساء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط

رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش
رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش

 أكد رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش، أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لإرساء سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط.


وقال أخنوش، في كلمته أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "المغرب يدعو إلى إيصال المساعدات إلى غزة دون قيد أو شرط"، مشددا على أن أفريقيا في قلب مبادرات بلاده لدمجها بالنظام العالمي.


ودعا رئيس وزراء المغرب لاعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية الإسلامية، مشددا على أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى إخراج المنطقة من المخاطر التي تنزلق إليها.


وأشار أخنوش إلى الالتزام الثابت للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وقال إن المغرب يدعو إلى تعبئة أكبر للمجتمع الدولي لإخراج المنطقة من الدوامة المظلمة التي تنزلق فيها.


وشدد على ضرورة أن يرتكز التحرك على أربع أولويات هي الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات لوضع حد نهائي للحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون عوائق أو شروط، وتعزيز الدور الحيوي لوكالة الأونروا، وتنفيذ خريطة الطريق الواضحة والشاملة لإعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الاستثنائية - تحت قيادة السلطة الفلسطينية وبإشراف عربي ودولي مشترك.


وجدد التأكيد على ضرورة فتح آفاق حل سياسي ذي مصداقية ووضع جدول زمني دقيق بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأكد التزام المغرب الثابت بالدفاع عن الأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى، معربا عن تضامن بلاده مع قطر وسوريا ولبنان إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي هذه الدول الشقيقة من طرف إسرائيل.


كما دعا رئيس وزراء المغرب إلى حلول سلمية للأزمات في ليبيا واليمن والسودان والصومال عبر التوافق والحوار، لترتكز الحلول على احترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.


وأشار إلى أن العولمة التي قرّبت بين الشعوب والاقتصادات، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والمناخية والتطورات التكنولوجية وغيرها من التحديات.


ودعا أخنوش إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف الذي يلتزم بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول واحترام وحدتها الترابية، مشددا على أن المسؤولية الجماعية لدول العالم تحتم عليها التضامن لإيجاد حلول شاملة وعادلة ودائمة.
 

رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش جمعية العامة للأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى غزة إعادة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

انغام

شفاءها في الغناء.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين: الحجاب ليس وراء قلة الأعمال المعروضة علي.. والمشكلة في الشللية

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد