اليابان تدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعا وزير الخارجية الياباني تاكاشي إواياما اليوم (الأربعاء) إيران، إلى التعاون الكامل مجددا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.



وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها صدر في نيويورك إن إواياما أكد -خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي- أهمية استمرار الحوار الشامل بين طوكيو وطهران في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.



وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، أعرب إواياما عن أمل اليابان القوي في حل دبلوماسي، ودعا طهران إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في نهاية الشهر.



وأضافت الوزارة أن عراقجي أوضح موقف إيران بشأن القضية النووية خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكان إواياما قد التقى سابقاً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وأبلغه بدعم اليابان لجهود الوكالة لإقناع إيران باستئناف التعاون معها، وفقاً للوزارة.

وأوضحت الخارجية اليابانية أن الجانبين أكدا أيضاً استمرار تعاون اليابان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.