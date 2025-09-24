قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
القبض على 12 شخصا و33 طفلا يمارسون التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اليابان تدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليابان تدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعا وزير الخارجية الياباني تاكاشي إواياما اليوم (الأربعاء) إيران، إلى التعاون الكامل مجددا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.


وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها صدر في نيويورك إن إواياما أكد -خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي- أهمية استمرار الحوار الشامل بين طوكيو وطهران في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.


وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، أعرب إواياما عن أمل اليابان القوي في حل دبلوماسي، ودعا طهران إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في نهاية الشهر.


وأضافت الوزارة أن عراقجي أوضح موقف إيران بشأن القضية النووية خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وكان إواياما قد التقى سابقاً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وأبلغه بدعم اليابان لجهود الوكالة لإقناع إيران باستئناف التعاون معها، وفقاً للوزارة.
وأوضحت الخارجية اليابانية أن الجانبين أكدا أيضاً استمرار تعاون اليابان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.

وزير الخارجية الياباني تاكاشي إواياما الوكالة الدولية للطاقة الذرية الولايات المتحدة وزارة الخارجية اليابانية الإيراني عباس عراقجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام.. هل التشهد الأوسط سنة أم فرض؟ هل ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟ احذر.. هذا الفعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك

محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة الأوقاف المصرية لبحث تعزيز التعاون المشترك

محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة الأوقاف المصرية لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالتزامن مع بداية العام الدِّراسي الجديد..البحوث الإسلامية يطلق حملة توعويَّة بعنوان: على مقاعد النُّور لتحفيز الطلَّاب على الجِد والاجتهاد

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعويَّة لتحفيز الطلَّاب على الجِد والاجتهاد

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد