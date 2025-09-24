ندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية فى مدينة طوخ لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وتبين أن الحريق بدأ فى حجرة الأطفال وامتد إلى باقي الشقة دون خسائر فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حريق فى شقة سكنية بمدينة طوخ وانتقلت على الفور قوات الحمية المدنية وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى الشقق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى حجرة أطفال بشقة بالطابق الثامن فى عقار مكون من 11 دورا ولم تقع أي خسائر فى الأرواح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.