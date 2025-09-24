قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والكويت يبحثان التعاون المشترك في مجال الرياضة النسائية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الرياضة النسائية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية المصرية، برعاية ودعم الرياضة النسائية، موضحاً أن الوزارة تنفذ عدداً من المبادرات والمشروعات القومية الموجهة للمرأة والفتيات، من بينها المشروع القومي "ألف بنت.. ألف حلم"، وأندية الفتاة والمرأة، إضافة إلى المشروعات الحرفية التي تتيح فرصاً للتسويق والتشغيل بما يضمن تمكين المرأة اقتصادياً ومجتمعياً.

وشدد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت، والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، معرباً عن حرصه على تعزيز أواصر التعاون الرياضي والشبابي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبها، أعربت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدولة مصر، على ما تقدمه من دعم متواصل للتعاون العربي المشترك في المجال الرياضي، مشيرة إلى أن لقائها مع وزير الشباب والرياضة المصري يستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الرياضة النسائية، وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والبرامج بما يسهم في تطوير هذا القطاع المهم.

حضر اللقاء من الجانب الكويتي: فيصل الشمري، وآمال الفرج، ممثلو الإدارة الفنية والتطوير، والمستشار تامر توفيق، والصحفي إبراهيم حسن من إدارة الإعلام. 

