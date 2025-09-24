حملة بالوادي الجديد لقطع المرافق وتوجيه إنذارات فورية للمخالفين بمبادرة مشروعك

قال المهندس جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسَّعة برئاسة المهندس محمد عبد اللاة صديق رئيس قطاع المرافق بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، وبتشكيل لجنة رقابية متخصصة من المركز، استهدفت مواجهة التقاعس والمماطلة في إطار مبادرة "مشروعك".

قطع المرافق عن المشروعات الممتنعة عن السداد

ونفذت الحملة قرارات صارمة بقطع المرافق عن المشروعات الممتنعة عن السداد، وتحرير إنذارات فورية لأصحاب الأنشطة المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم، تأكيدًا على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التهرب أو العبث بحقوقها.

واستهدفت الحملة عددًا من المناطق ذات الثقل التجاري والحيوي، أبرزها: سوق الشعلة – منطقة النبوي المهندس – حي الغابة – شارع العدل، حيث جرى التنفيذ بحزم كامل، بعيدًا عن أي محاباة أو استثناءات.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة جميع أصحاب المحلات التجارية، المكاتب، العيادات بضرورة الإسراع فورًا في التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لترخيص اللافتات والإعلانات الخاصة بهم، وذلك لتجنّب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى قطع التيار الكهربائي، والإزالة الفورية، والتحويل إلى الجهات المختصة.

كما شددت الوحدة المحلية على أن أي محاولة لإعادة توصيل التيار لأي لافتة أو إعلان بعد قطعه دون الرجوع للجهات المختصة ستُواجَه بتحرير محاضر رسمية وإجراءات قانونية عاجلة لا تهاون فيها