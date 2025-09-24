قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
محافظات

حملة بالوادي الجديد لقطع المرافق وتوجيه إنذارات فورية للمخالفين بمبادرة مشروعك

جانب من الحمله
جانب من الحمله
منصور ابوالعلمين

قال المهندس جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسَّعة برئاسة المهندس محمد عبد اللاة صديق رئيس قطاع المرافق بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، وبتشكيل لجنة رقابية متخصصة من المركز، استهدفت مواجهة التقاعس والمماطلة في إطار مبادرة "مشروعك".

قطع المرافق عن المشروعات الممتنعة عن السداد

ونفذت الحملة قرارات صارمة بقطع المرافق عن المشروعات الممتنعة عن السداد، وتحرير إنذارات فورية لأصحاب الأنشطة المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم، تأكيدًا على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التهرب أو العبث بحقوقها.

واستهدفت الحملة عددًا من المناطق ذات الثقل التجاري والحيوي، أبرزها: سوق الشعلة – منطقة النبوي المهندس – حي الغابة – شارع العدل، حيث جرى التنفيذ بحزم كامل، بعيدًا عن أي محاباة أو استثناءات.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة جميع أصحاب المحلات التجارية، المكاتب، العيادات بضرورة الإسراع فورًا في التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لترخيص اللافتات والإعلانات الخاصة بهم، وذلك لتجنّب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى قطع التيار الكهربائي، والإزالة الفورية، والتحويل إلى الجهات المختصة.

كما شددت الوحدة المحلية على أن أي محاولة لإعادة توصيل التيار لأي لافتة أو إعلان بعد قطعه دون الرجوع للجهات المختصة ستُواجَه بتحرير محاضر رسمية وإجراءات قانونية عاجلة لا تهاون فيها

