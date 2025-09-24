الصين تتعهد بإنهاء حرب الأسعار وضبط فائض الإنتاج في صناعة الطاقة الشمسية

أكدت الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، اليوم /الأربعاء/، عزمها القضاء على المنافسة الشرسة والقدرة الإنتاجية الزائدة في صناعة الطاقة الشمسية، وذلك في وقت يواجه فيه القطاع تباطؤًا مُمتدًا وضغوطًا متزايدة على الشركات العاملة فيه.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن وانج هونجتشي، رئيس الإدارة الوطنية للطاقة قوله إن الحكومة ستسرع من جهودها لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، مع التركيز على رفع جودة المنتجات في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الخاصة بالطاقة الشمسية.



وأوضح وانج أن القطاع بحاجة إلى "الانتقال من التركيز على الموارد إلى التركيز على الربحية"، مشددًا على أن عناصر مثل السيطرة على التكاليف وكفاءة التشغيل واستراتيجية تقديم العطاءات وتنويع مصادر الإيرادات، يجب أن تكون الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الشركات.



وتأتي هذه التصريحات في إطار حملة أوسع تقودها بكين للحد من الإنتاج المفرط في عدد من القطاعات، وهي الحملة التي ساعدت بالفعل في رفع أسعار مادة البولي سيليكون وتحسين معنويات المستثمرين تجاه أسهم شركات الطاقة الشمسية.



غير أن وانج حذر من أن منتجات الطاقة الشمسية قد تواجه ضغوطًا جديدة مع تطبيق آلية تسعير تستند إلى السوق لمصادر الطاقة المتجددة، مقترحًا توسيع استخدام الطاقة النظيفة في قطاعات أخرى مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تقليل الفائض والهدر.



وتعد الصين أكبر منتج ومصدر لمكونات الطاقة الشمسية في العالم، إذ تهيمن شركاتها على أكثر من 80% من سلاسل الإمداد العالمية للألواح الشمسية والمواد الأساسية مثل البولي سيليكون.



وخلال العقد الماضي، اعتمدت بكين سياسة التوسع السريع في القدرات الإنتاجية مدفوعة بالدعم الحكومي والطلب المحلي المتزايد على الطاقة النظيفة، ما جعلها رائدة في سوق التحول العالمي للطاقة.