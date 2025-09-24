قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة القاهرة تحذر من أساليب تهريب جديدة وتطالب بالرقابة على الشحنات الشخصية

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

حذر المهندس محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، من تفاقم ظاهرة التهرب الجمركي عبر أساليب تحايلية جديدة، مؤكداً أن بعض شركات الشحن تستغل ثغرات القوانين لإدخال بضائع تجارية ضخمة تحت بند "شحنات شخصية" أو "هدايا" بهدف الإفلات من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وأوضح يوسف أن هذه الممارسات غير المشروعة تمثل تهديداً مباشراً للتجار الملتزمين، إذ تضعهم في منافسة غير عادلة مع بضائع مهربة تباع بأسعار أقل، كما تحرم خزينة الدولة من إيرادات كبيرة كان من شأنها دعم خطط التنمية، فضلاً عن مخاطر دخول منتجات قد لا تستوفي الاشتراطات الصحية والقياسية المصرية.

وأشار عضو غرفة القاهرة التجارية إلى أن شكاوى كثيرة ترد حالياً من التجار بسبب انتشار هذه الأساليب، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك وشركات الشحن وغرف التجارة لوضع ضوابط أكثر صرامة، تشمل التفرقة الواضحة بين الشحنات الشخصية الحقيقية والشحنات التجارية، مع توقيع غرامات رادعة قد تصل إلى سحب تراخيص الشركات المخالفة.

وأكد يوسف أن مواجهة هذه الظاهرة لم تعد خياراً وإنما ضرورة لحماية الصناعة والتجارة الوطنية، مشدداً على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتبادل البيانات لرصد أنماط الشحن العشوائية.

وأشاد في الوقت نفسه بمجهودات الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، خاصة ما أعلن مؤخراً من حزم التسهيلات الضريبية التي تدعم الاقتصاد الرسمي، مؤكداً ثقته في قدرة الجهات الحكومية على سد الثغرات وضمان منافسة عادلة تصب في صالح السوق والمستهلك على حد سواء.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

