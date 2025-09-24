ياسين صبور: التعليم والصحة والسياحة البيئية على رأس الأولويات

استلم النائب ياسين صبور، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسوان، كارنيه العضوية خلال ثاني أيام حفل استقبال الأعضاء الجدد، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ .

وأكد صبور، في تصريحات له اليوم ، أن تمثيل محافظة أسوان تحت قبة المجلس يُعد شرفًا كبيرًا ومسؤولية وطنية، مشيرًا إلى أن ملفي التعليم والصحة سيكونان على رأس أولوياته البرلمانية.

وأوضح أن من بين الملفات التي يوليها اهتمامًا خاصًا ملف السياحة البيئية، من خلال تيسير بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من السياحة، باعتبار أن أسوان تُعد من أبرز الوجهات البيئية في مصر.

كما شدد على ضرورة استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.