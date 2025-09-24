كابونجا يستعد لتحطيم رقم قياسي عالمي بسحب باخرة تزن 700 طن بأسنانه من الغردقة

يعقد الكابتن أشرف كابونجا، الملقب بـ"أقوى رجل في العالم"، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل محاولته الجديدة لتحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأوكراني أولج إسكافيش، الذي سحب باخرة تزن 650 طنًا.

ومن المقرر أن ينفذ كابونجا التحدي يوم السبت المقبل بمدينة الغردقة، حيث يسعى لسحب باخرة يصل وزنها إلى 700 طن باستخدام أسنانه فقط، أي بزيادة 50 طنًا عن الرقم الحالي، في إنجاز يأمل أن يدخل به موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وأوضح كابونجا في تصريحات صحفية أنه يواصل تدريباته المكثفة استعدادًا لهذا الحدث الرياضي الفريد، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة الغردقة جاء بهدف الترويج للسياحة وتسليط الضوء على مصر عالميًا، مضيفًا: "أفخر بتمثيل بلدي، فقد سبق لي سحب باخرة وقطار و11 سيارة نقل في عروض سابقة، وهذه المرة أطمح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد باسم مصر".

كما أشاد بالدعم الذي يتلقاه من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع الرياضيين وتعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية.