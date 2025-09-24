قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
كابونجا يستعد لتحطيم رقم قياسي عالمي بسحب باخرة تزن 700 طن بأسنانه من الغردقة

ابراهيم جادالله

يعقد الكابتن أشرف كابونجا، الملقب بـ"أقوى رجل في العالم"، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل محاولته الجديدة لتحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأوكراني أولج إسكافيش، الذي سحب باخرة تزن 650 طنًا.

ومن المقرر أن ينفذ كابونجا التحدي يوم السبت المقبل بمدينة الغردقة، حيث يسعى لسحب باخرة يصل وزنها إلى 700 طن باستخدام أسنانه فقط، أي بزيادة 50 طنًا عن الرقم الحالي، في إنجاز يأمل أن يدخل به موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وأوضح كابونجا في تصريحات صحفية أنه يواصل تدريباته المكثفة استعدادًا لهذا الحدث الرياضي الفريد، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة الغردقة جاء بهدف الترويج للسياحة وتسليط الضوء على مصر عالميًا، مضيفًا: "أفخر بتمثيل بلدي، فقد سبق لي سحب باخرة وقطار و11 سيارة نقل في عروض سابقة، وهذه المرة أطمح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد باسم مصر".

كما أشاد بالدعم الذي يتلقاه من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تشجيع الرياضيين وتعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية.

