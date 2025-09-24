إنقاذ طفل من الموت بعد لدغة عقرب في رأس غارب

نجح الفريق الطبي بمستشفى رأس غارب المركزي شمال البحر الأحمر، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، عقب تعرضه للدغة عقرب أثناء اللعب.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الطفل وهو يعاني من أعراض شديدة تمثلت في احمرار وتورم موضعي، انخفاض بضغط الدم، صعوبة في التنفس، حركات لا إرادية بالعين والرأس، زيادة إفراز اللعاب والتعرق، غثيان، تسارع في ضربات القلب، وهياج شديد.

وعلى الفور، جرى استدعاء استشاري التخدير لتركيب قسطرة وريدية مركزية، وإعطائه المصل المضاد للدغات العقارب، قبل أن يتم حجزه بالعناية المركزة حتى استقرت حالته الصحية.