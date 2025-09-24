الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر محاولات الاحتلال تفجير الأوضاع في الضفة الغربية

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تداعيات إجراءات الاحتلال غير القانونية الهادفة لتفجير الأوضاع في الضفة، والتحريض الإسرائيلي الرسمي المعلن على ارتكاب المزيد من إجراءات الضم والتهويد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين ومحاولة شل قدرتهم على الصمود والتنقل كما هو الحال في إغلاق معبر الكرامة غير المبرر.



وجددت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/- مطالبتها بتدخل دولي حقيقي واستثنائي لوقف جرائم الاحتلال والمستوطنين ورفع الحماية السياسية التي يوفرها لهم عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، وإجبار سلطات الاحتلال على معاقبة مرتكبي الجرائم وتفكيك مليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة.



وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المستمرة والمتصاعدة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية.