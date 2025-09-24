بالأبيض والرمادي.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت مي سليم مجموعة صور جديدة أطلت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة وعصرية، إذ ارتدت توب أبيض مع بنطلون Low-rise باللون الرمادي، ما منحها مظهراً أنيقاً ولافتاً، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



وتعتمد مي سليم أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.